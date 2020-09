Friss trailert kapott a Codemasters részéről a DiRT 5 , aminek jóvoltából most lehetőségünk nyílik szemügyre venni a játék egyik konkrét szegletét, egészen pontosan a marokkói pályát, ahol hatalmas homokvihar nehezítheti majd a dolgunkat.

Legalábbis többek között, hiszen, ezáltal előfordulhat majd, hogy szép tiszta időben indítjuk útnak a versenyeket, azonban egy óriási porfelhőben fejezzük majd be őket, mint ahogyan azt az alábbi videón is láthatjuk.Ha megtetszett, a DiRT 5 november 6-án jelenik meg egyszer PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, de néhány nappal később PS5-re és Xbox Series X-re egyaránt beroboghat, lévén a játék a két masina kezdőcímeként érkezik meg közénk.