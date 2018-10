Ilyen lesz egy atomrobbanás a Fallout 76-ban

A napokban néhány szerencsés kiválasztott számára a Bethesda idő előtt elindította a Fallout 76 szervereit, ezáltal egy sor információ és gameplay felvétel látott napvilágot a poszt-apokaliptikus szerepjáték online mellékszáláról.

A nagy esemény azonban a minap véget ért, méghozzá egyáltalán nem hétköznapi módon, a Bethesda ugyanis hatásosan egy óriási atomrobbanással zárta le a teszteket, amit a GameRevolution munkatársai pont élesben, videókészítés közben kaptak el, így meg tudták örökíteni ezt a nem mindennapi eseményt.Az atomrobbanást egy rakéta hozza el a játék világába, és, hiszen úgy leveri az fps-számot, mint minket az őszi influenza, ellenben a jelenség így is egészen látványosra sikerült.Hogy a Fallout 76 végleges változatában is lehetőségünk nyílik-e majd élesben átélni egy ilyen robbanást, az nem derült ki, de november 14-én kiderül, akkor jön ugyanis a játék PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!