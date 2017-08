Ilyen lesz Cirith Ungol a Middle-Earth: Shadow of War-ban

A Monolith Productions úgy döntött, hogy egy livestream részeként megmutatják nekünk a Middle-Earth: Shadow of War egyik nagyon fontos helyszínét, avagy név szerint Cirith Ungol-t.

Aki tisztában van legalább egy kicsit a Gyűrűk Ura világával, az bizonyára már most tudja, hogy az alábbi kedvcsinálón található képsorok nem éppen virágos rétekről és üde lankákról szólnak majd, hiszen, ahol többek között olyan rémségek élnek, mint Shelob, az óriáspók.Többek között róla is hallhattok, ha megtekintitek az alábbi kedvcsinálót, miközben a játék érkezését még mindig október 10-re várhatjátok PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt. Most pedig popcornt elő, indul a mozi: