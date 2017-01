Ilyen lesz a Yooka-Laylee többjátékos módja

A Playtonic csapata egy újabb trailert mutatott be a Banjo-Kazooie szellemi örökségét ápoló Yooka-Laylee -ról, amelynek középpontjában vagány gameplay felvételek társaságában a multiplayer módról láthatunk néhány izgalmas pillanatot.

Mint kiderült, a játék, ezáltal a kampány felgöngyölítése során valaki más is csatlakozhat a Bee Team-hez, így míg egyikük Yooka és Laylee irányításával lesz elfoglalva, másikuk segíti az előrejutást pillangók gyűjtésével, csapdák hatástalanításával és így tovább.Mindemellett különféle árkád játékmódok is várhatók még Jolika és Lali kalandjaihoz, így Glaciators néven egy arena brawler típusú játék, és míg Blag the Flag név alatt egy hagyományos capture the flag móka, addig a Gun-let Run képében egy shoot-em-up mini-játék. Megjelenés április 11-én PC-re, PS4-re és Xbox One-ra.

