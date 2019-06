Ilyen lesz a virtuális valóságban a Sniper Elite

A Rebellion szeretné, ha a játékosok a virtuális valóságban is átélhetnék a Sniper Elite élményét, aminek apropójából már korábban bejelentették a Sniper Elite VR -t, mely PC-re és PS4-re egyaránt megjelenhet majd.

Erről a projektről kaptunk most egy látványos kedvcsinálót, melyben mozgás közben is lehetőségünk nyílik szemügyre venni, hogy milyen érzés lesz egy VR szemüveggel a fejünkön felvenni egy mesterlövész puskát, noha a teljesen új kampányt tartalmazó alkotásban pisztolyokkal és gépfegyverekkel is rohangálhatunk majd., de PC-re és PS4-re egyaránt érkezik, utóbbi esetében pedig a PS Move-ot és a PS Aim kontrollert is támogatja, mint ahogyan az a videón tisztán látható.

Nézd nagyban ezt a videót!