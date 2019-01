Ilyen lesz a szabad mászkálás az Anthem világában

Hamarosan mindenki maga győződhet meg róla, hogy az Anthem neki való játék lesz-e, hiszen heteken belül érkeznek a kipróbálható demók , viszont a BioWare addig sem pihen, igyekeznek a lövölde minél több aspektusát megmutatni.

Ezúttal egy nyolcperces videóanyag érkezett, melyben a Free Play opciót mutatják be. Ez lényegében - ahogyan a neve is sugallja - szabad játékot takar, ami során megkötések nélkül járhatjuk be az Anthem világát, közben pedig gyűjtögethetünk nyersanyagokat, szinteződhetünk, boss-okkal szállhatunk szembe, történethez kapcsolódó érdekességeket zsákolhatunk be, a sor pedig csak folytatódik.Ne feledjük, hogy, hiszen többek között a Free Play mód során is megtapasztalhatjuk azokat a "world eventeket", melyeket központilag tudnak aktiválni, így bármikor beüthet például egy mindent elsöprő vihar, mint amilyet például a legeslegelső trailerben láthattunk anno, de persze world eventek közé tartoznak az elszórt random események is, melyeket prezentálnak az alábbi videóban.

