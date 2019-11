Ilyen lesz a Need For Speed Heat első fél órája

A Ghost Games és az Electronic Arts srácai szépen lassan kezdenek elkényelmesedni, hiszen a Need for Speed Heat megjelenése a kapuban, ami teret enged arra, hogy minél vaskosabb és minél többet mutató gameplay-eket publikáltassanak.

Aktuális anyagunkon közel fél órán keresztül történik a fékevesztett száguldás, ami lényegében a játék első fél órája is, ígyHa esetleg tetszik mindaz, amint az alábbi gameplay videóban látsz, ne felejtsd el semmiképp, hogy a játék debütálása november 8-ára várható, ha minden a tervek szerint, és a célplatform továbbra is a PC, a PlayStation 4 és az Xbox One. Most azonban következzen a már említett, friss gameplay anyag, öveket becsatolni!

Nézd nagyban ezt a videót!