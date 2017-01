Ilyen lesz a gyerekzár a Nintendo Switch-ben

A Nintendo egy egészen sajátos formában, Bowser és aprósága főszereplésével mutatta be, hogy milyen is lesz a Nintendo Switch esetében a gyerekzár funkciója, amelyre a japánok kiemelten nagy figyelmet fordítanak.

Mint az alábbi videóból kiderül, a konzolhoz egy társalkalmazás jár majd, amely lehetőséget ad a szülőknek arra, hogy nyomon kövessék gyermekük aktivitását, hogy mit csináltak, mivel és mennyit játszottak, hovatovább azt is, így 1 vagy 2 óra után letilthatják a masinát.Hogy miként is működik mindez a gyakorlatban, azt az alábbi felvételen most te is megtekintheted. Mit gondolsz, szükség van egy konzol esetében ilyen opcióra?

