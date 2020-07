Ilyen lenne a The Witcher 3: Wild Hunt-nak dedikált Xbox Series X

Bár egyelőre nem hivatalos, sőt arról sem hallottunk még, hogy esetleg Xbox Series X-re látogat a The Witcher 3: Wild Hunt , azonban egy rajongó eljátszott a gondolattal, hogy mi lenne, ha mégis így történne.

Mindezt ráadásul úgy, hogy rögtön egy konzolos bundle csomagot állított össze hozzá fejben, amihez emberünk egy a játékhoz igazított dizájnnal ellátott masinát mutatott be a nagyvilágnak, méghozzá nemcsak látványos megjelenés, hanem többféle színkombináció társaságában.Hangsúlyozzuk még egyszer, hogy az alábbiakban megtekinthető képek csak rajongói koncepciók, tehát semmiféle hivatalos dolog nincs bennük, azonban így is jó eljátszani a gondolattal, hogy mit ki lehetne hozni az Xbox Series X és a The Witcher 3 házasításából.