The Last Of Us Part 2 jött, látott és győzött, hatását pedig mi sem bizonyíthatja jobban más, minthogy egyre több művészt megihlet világszerte, így a minap egy a Twitteren csak Izzums név alatt bemutatkozott tehetséget is megigézett.





Különösen Ellie karaktere, hiszen az alkotó úgy döntött, hogy elkészít egy rendkívül profi minőségű rajzot, mely azon túl, hogy simán elmehetne egy fiktív koncepciós rajzként, magát a The Last Of Us Part 2 hősnőjét ábrázolja különleges göncben.Ez nem véletlen, hiszen emberünk elképzelte, hogy miként festene Ellie, ha a Bloodborne vadászaként kapott volna helyet eredetileg. Nem akarunk megbántani senkit, de szerintünk a jelenlegi helyén sokkal ütősebb a karakter, mint ebben a formájában!