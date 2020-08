Sokan maradtunk lógva, miután megvillantotta a 343 Industries a Halo Infinite -et, tekintve hogy messze nem lett akkora robbanás a prezentáció , mint azt vártuk, de amíg várjuk a következő bemutatót, addig itt egy kis kuriózum.

Hoolopee nevű YouTube videós alkotta meg az alant látható érdekességet, amely során a Halo Infinite -et Nintendo 64-es környezetben álmodta meg, mindehhez pedig masszívan felhasználta 3D grafikusként szerzett tudását. A végeredmény magáért beszél.Kevesebb mint két perc az anyag, ám a videó legfontosabb pillanatait újraalkotta Hoolopee, de nem is szaporítanánk tovább a szót, lessétek meg ti magatok is a gyártmányt, és mondjátok el, mit gondoltok róla:

Nézd nagyban ezt a videót!