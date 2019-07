Ilyen lenne a Cuphead, ha a God of War fejlesztői készítették volna

Sokszor hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy milyen sok apró döntés szükségeltetik ahhoz, hogy egy videojáték a maga sajátosságaival elkészülhessen, ezáltal például biztosan másként nézett volna ki a Cuphead , ha nem a Studio MDHR csapata készítette volna.

Az aprócska stúdió azonban mindenkit levett a lábáról ezzel a harmincas évek Disney rajzfilmjeire hajazó különlegességgel, mely felkeltette Ray Grassetti, a God of War művészeti igazgatójának a figyelmét is - saját bevallása szerint a gyermekei jóvoltából.Sőt mi több, a két csészefej története annyira megihlette a művészt, hogy rögtön elkészített két karakterábrázolást a saját elgondolásában, így máris kaptunk egy kis betekintést abba, hogy milyen lett volna a Cuphead , ha például a God of War csapata dolgozik rajta.