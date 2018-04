Ilyen kalandok várnak ránk A hihetetlen család oldalán a LEGO The Incredibles-ben

A Warner és a Traveller's Tales ma bemutatták a LEGO The Incredibles legújabb kedvcsinálóját, aminek jóvoltából megtekinthetjük, hogy milyen elképesztő kalandok várnak ránk A hihetetlen család oldalán.

Merthogy a játékban a Parr család egyes tagjainak szuperképességeivel elképesztő izgalmakban lehet részünk, miközbenSőt mi több, a család egyes tagjai között igazi csapatmunka is vár ránk a gonosztevők likvidálása során, miközben humoros formában ismerhetjük meg A hihetetlen család mozifilmek első és második részéből ismerős eseményeket. A LEGO The Incredibles várhatóan július 13-án érkezik PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is.

