Ilyen izgalmas egy idegen bolygó felfedezése a Journey to the Savage Planet trailere szerint

Az 505 Games és a Typhoon Studios munkatársai bemutatták végre az első értékelhető kedvcsinálót a közös kooperációjukban készülő Journey to the Savage Planet című videojátékról, melyben egy idegen világ felfedezése lesz a feladatunk.

Az Alex Hutchinson (Far Cry 4, Assassin's Creed 3, Spore) kreatív igazgató vezetésével készülődő alkotásban, ahol egy a miénkhez hasonló, de azért meglepően más élhető környezet alakult ki, a legkülönfélébb sci-fi hatású élőlényekkel a főszerepben, melyek a legérdekesebb megjelenéssel, tulajdonsággal és szándékkal rendelkeznek majd.Ezek felfedezéséről, egy idegen világ megismeréséről szól majd leginkább a Journey to the Savage Planet , mely PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is valamikor jövőre érkezhet, egyelőre azonban kérdéses, hogy a különc világot leszámítva vár-e benne ránk valami érdekesség.

