Ilyen gép kell ahhoz, hogy a virtuális valóságban is átélhessük PC-n a Skyrim élményét

A Bethesda bejelentette, hogy milyen gépre van szükségünk ahhoz, hogy PC-n is átélhessük majd a The Elder Scrolls V: Skyrim élményét a virtuális valóságban, lévén az alkotás elérhetővé vált Steam VR-ra, HTC Vive-ra és Oculus Riftre is.

Bár a Skyrim első megjelenésekor - még 2011-ben - bizonyára seggre ültünk volna az alábbi gépigény láttán, de mai fejjel és a VR követelményeit ismerve kijelenthetjük, hogy a Bethesda egyáltalán nem végzett rossz munkát az optimalizálással. The Elder Scrolls V: Skyrim VR változata ugyanis már egy többéves konfiguráción is hajlandó elindulni, noha azért megköveteli a félmilliós konfigurációt, ha a legtöbbet szeretnénk kihozni belőle. Lássuk a lényeget:OS: Windows 7/8.1/10 (64-bit)Processzor: Intel Core i5-6600K/AMD Ryzen 5 1400Memória: 8 GB RAMGrafikus kártya: Nvidia GeForce GTX 970/AMD RX 480 8GBHDD: 15 GBOS: Windows 10 (64-bit)Processzor: Intel Core i7-4790/AMD Ryzen 5 1500XMemória: 8 GB RAMGrafikus kártya: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB/AMD RX Vega 56 8GBHDD: 15 GB