Ilyen félelmetes Küklopszokkal is harcolhatunk majd a Remnant: From the Ashes-ben

Újabb kedvcsinálóval gyarapodott a Remnant: From the Ashes , mely vélhetően egy trailersorozat első epizódjaként azzal a céllal érkezett, hogy megmutassa nekünk az alkotásban ránk váró ellenfeleket.

Merthogy ezek között igazán félelmetes rémségeket is találunk majd, ezáltal az alábbi kedvcsinálón például egy Küklopszot ismerhetünk meg, aki bár a méreteit tekintve, a halálos sugarakat lövöldöző szeme, ami durva ellenféllé teszi.A Gunfire Games által fejlesztett Remnant: From the Ashes várhatóan augusztus 20-án érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt, az alábbi kedvcsináló alapján pedig nem kíván túl nagy babérokra törni, de ennek ellenére okozhat még meglepetéseket.