Ilyen csodálatos helyszínek várnak ránk a Shadow of the Tomb Raider-ben

A Square Enix és az Eidos Montreal ma sem hagyott minket aktuális mozgókép nélkül a Shadow of the Tomb Raider kapcsán, ezáltal érkezett egy 35 másodperces kis filmecske Lara Croft aktuális kalandjáról.

A kérdéses videón a játék legkülönfélébb helyszínei várnak majd ránk, ezáltal láthatjuk, amintés megannyi egyéb látványos helyszínen kalandozik, erre a kis körutazásra pedig mi is elkísérhetjük majd.Sőt mi több, már nem is kell olyan sokat várni rá, a Shadow of the Tomb Raider ugyanis pár napja aranylemezre került, tehát a fejlesztők elkészültek a munkálatokkal, a premiert azonban nem hozták előbbre, azt még mindig szeptember 14-én várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!