Ilyen csinos lesz valós idejű Ray Tracing effekttel a Control

Egy egészen látványos bemutatót kapott a GDC 2019 alkalmából a Remedy berkein belül készülődő Control , mely nem kizárt, hogy most lopja csak be magát igazán sokak szívébe, hiszen egy rendkívül látványos és érdekes akciójátékként mutatja magát az alábbi videón.

Annak ellenére is, hogy most csak a PC-s verziót láthatjuk futás közben, amivel egy új technológiát,, amihez egy Nvidia GeForce RTX grafikus kártyát használtak fel. Control természetesen a kérdéses technológia nélkül is csinos lesz - mivel a kapcsolódó hardverek több százezerbe kerülnek, ezért a legtöbben csak így élvezhetik majd -, de hogy mikor tapasztalhatjuk meg mindezt a saját bőrünkön, az egyelőre még kérdéses, hiszen mindössze annyi biztos, hogy a játék valamikor idén érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

