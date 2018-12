A Sony bejelentette, hogy nemcsak a tengerentúlon, hanem Európában is elérhető lesz majd az a limitált kiadású Kingdom Hearts 3 PS4 Pro bundle csomag, aminek a központi extrája egy egyéni festésű konzol lesz.

A csomagban egy 1TB-os masina kap majd helyet, melyreegy speciális logó társaságában, de a hozzá kapcsolódó DualShock 4 kontroller is speciális és egyedi festést kapott.A pakk mindemellett lemezes formában tartalmazza majd a Kingdom Hearts 3 -at, de hozzá exkluzív digitális tartalmakat is bezsákolhatnak a rajongók, tehát már csak ezért is érdemes lehet ezt a csomagot választani.