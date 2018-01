Ilyen csinos kalózos kontrollerrel tolhatjuk majd a Sea of Thieves-t

Bár a Play 24/7 kínálatában már hetek óta előrendelhető, a Microsoft azonban csak most jutott el arra a pontra, hogy a napokban formálisan is bemutassa nekünk a Sea of Thieves című kalózos játékhoz készült limitált Xbox One kontrollert.





A kérdéses vezérlő kapcsán egyébként valóban elkerekedhet a szemünk, hiszen a tervezők ezúttal nem tudták le egyetlen matricával a limitációt, az egész ugyanis az egyedi megjelenés mellett a bal oldali joystick esetében például iránytű festést kapott, de találhatunk rajta egy koponyát is, hogyA vezérlő igazi különlegességét azonban a jobb oldali ravasz adja majd, mely úgy néz ki, mint egy kalóz aranyfoga, ezáltal aranyfestésű megjelenést kapott, amennyiben pedig neked is megfájdult volna rá a fogad, február 6-tól nyugodtan beszerezheted magadnak, például a Play 24/7 kínálatából , ahol már most előrendelhető.