Ilyen csinos gyűjtői kiadást kaphat a God of War

Bár a Sony egyelőre még semmit sem jelentett be hivatalosan, az amerikai Gamestop kínálatában azonban felütötte a fejét a God of War speciális gyűjtői kiadása, mely Stone Mason Edition név alatt elképesztő tartalmakat garantál számunkra.





A kérdéses csomag ugyanis az alapjáték mellett tartalmaz majd, de emellett egy szövettérkép, egy exkluzív litográfia és egy fémdoboz is található benne, méghozzá néhány kis apróság társaságában.A kiadványban ugyanis találunk még egy pár 2 hüvelykes Huldra testvérek, valamint egy troll és egy ló faragványt - illetve faragvány-kópiát -, méghozzá Stone Mason gyűrűje és egy Mirmir fejét ábrázoló kulcstartó társaságában.Bár mi már ettől letettük a kalapunkat, a God of War: Stone Mason Edition azonban digitális extrákkal is szolgál majd, ezáltal egy Defender of the Chosen pajzs, egy Death's Vow páncélszett, egy Exile's Guardian pajzs, egy dinamikus téma, egy digitális mini művészeti könyv, valamint a Dark Horse által készített God of War digitális képregény nulladik száma is benne lesz. El sem merjük képzelni, mindezért mekkora árat kell fizetnünk...