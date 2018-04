Ilyen beteg lesz repülőből motorrá vagy hajóvá alakulni a The Crew 2-ben

Bár csipetnyi túlzással nyakunkon a megjelenés, a Ubisoft azonban mégsem árasztott el minket eddig túl sok mozgóképpel a The Crew 2 -ről, éppen ezért örültünk annak a két gameplay felvételnek, melyeket az alábbiakban te magad is megtekinthetsz.

Ezek ugyanis végre teljesen nyers formában prezentálják számunkra a The Crew 2 sajátosságait, így míg az első videón pár őrült átalakulást tekinthetünk meg - hiszen-, melyek valóban eszement, bár néhány helyen kicsit budget kategóriás élményeket szolgáltatnak.Ha te is kíváncsi vagy arra, hogy miként zajlik majd mindez a gyakorlatban, legalább az első videót érdemes megnézned, miközben a második már a versenyek sajátosságaiba is igyekszik betekintést adni. A The Crew 2 várhatóan június 29-én érkezik majd PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!