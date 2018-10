Ilyen az, amikor keveredik a Super Mario 64 és a Portal

Bámulatos látni, hogy néhány ember mire nem képes, ha van egy csomó szabadideje és betonbiztos tehetsége a moddoláshoz, most például a Super Mario 64-et és a Portalt mosta össze egy lelkes úriember.

Kaze Emanuar szinte függője az 1996-os játéknak, legalábbis ami a moddolást illeti, hiszen már olyan dolgokkal állt elő, mint például a főszereplő kicserélése, FPS nézet, de még online módot is implementált a játékba. Igen, a Super Mario 64-be.Emanuar most ismét nagyot gurít, lévén! Természetesen videós anyaggal is tudunk szolgálni, ahol maga a modder visz végig minket a roppant furcsa elegyen. Talán egy nap eljutunk oda, hogy egy játék marad, a Super Mario 64, ami alapjául szolgál majd minden projektnek, és soha többé nem nyúlnak a fejlesztőstúdiók különféle videójáték-motorokhoz.

