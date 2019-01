Ikonikus karakterek csapnak össze a Jump Force legújabb sztori előzetesében

A taiwani Taipei Games Show alkalmával a Bandai Namco villantott egy vadonatúj sztori előzetest a Jump Force -hoz, ami azért különösképpen örömteli, mert eddig ritkán kaptunk valódi betekintést a játék mögött meghúzódó történetbe.

Ami végképp meglepő, hogy gyakorlatilag egy az anime- és mangakarakterek crossoverére kihegyezett játékhoz össze tudtak pakolni egy olyan sztorit, ami nemcsak, hogy nem röhejes, de még kifejezetten epikusnak is ígérkezik., hiszen itt valóban összeeresztik azokat a figurákat, akiket eddig csak külön-külön láthattunk. A trailerben egyébiránt felbukkan Yagami Light is a Death Note-ból, aki egy elhintett mondat alapján egyértelművé teszi, hogy ő csakúgy, mint az animében/mangában, úgy itt is a saját érdekeire akarja kihasználni a Földre tévedt harcosokat.

