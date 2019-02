Így vélekedett a külföldi sajtó a Far Cry New Dawn-ról

Várhatóan holnap kerül a boltok polcaira a Far Cry-sorozat legújabb mellékszála, mely Far Cry New Dawn címmel egyfajta sajátos folytatása és poszt-apokaliptikus kibővítése lesz az ötödik epizódnak.

A közelgő premier apropójából a külföldi sajtó máris rávetette magát a játékra, és ahogyan várható volt, elég vegyes pontszámok születtek,, így rossznak nem neveznénk, de azért a keményvonalas rajongók biztosan többet vártak tőle.Ha te magad is meggyőződnél a pontszámok apropójáról, sikerült begyűjtenünk nektek egy 20 perces gameplay videót, melyen nyers valójában tekintheted meg mozgás közben a Far Cry New Dawn első mozzanatait. Ha magyarul is olvasnál valamit, a Game Channel hasábjain már meg is találod kapcsolódó játéktesztünket USgamer - 4/5Game Informer - 7Gamespot - 6We Got This Covered - 3.5/5Press Start - 9GamesRadar+ - 4/5Stevivor - 8Screen Rant - 3/5PC Gamer - 70/100VideoGamer - 8TrueAchievements - 3.5/5COGconnected - 77/100PCGamesN - 7Hobby Consolas [Spanish] - 80/100Gameblog [French] - 6

