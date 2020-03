Így változott a Resident Evil 3 Remake az eredetihez képest

A teljesen újrakevert játékok esetében különösen nagy figyelem fordul arra a közönség részéről, hogy mégis mekkora mértékben változott az alkotás az eredeti játékhoz mérten, ez a fajta kíváncsiság pedig a Resident Evil 3 Remake esetében is megvan.

Nos, ha ilyesfajta gondolataid voltak ezidáig neked is, akkor jó hírünk van, mivelhogy érkezett egy összehasonlító videó, amely az eredeti, 1999-es Resident Evil 3-at, valamint a 2020-as, azaz hamarosan esedékes Resident Evil 3 Remake -et hivatott egymás mellé helyezni, hogy így lássuk, mekkorát változott a szoftver.Talán mondanunk sem kell, hogy, lévén elképesztő módon rámutat arra, hogy mennyit fejlődött a technológia 21 év alatt, de nézzétek meg inkább ti magatok is, hogy miről van szó:

