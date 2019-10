Így szeretné feltámasztani a Ubisoft a Ghost Recon Breakpoint-ot

Ghost Recon Breakpoint -ról minden elmondható, csak éppen az nem, hogy jól fogadta volna a szakma és a közösség, hiszen az alkotás dugig volt hibákkal, illetve hiányosságokkal, aminek jóvoltából az év egyik legnagyobb csalódása lett belőle.

A Ubisoft ebből az apropóból most egy blogbejegyzésben közölte a nagyvilággal, hogy milyen terveik vannak az alkotás feltámasztására, merthogy nem hagyják ebben az állapotban,Ehhez például már gőzerővel készítik az első olyan gigantikus javítást, mely 1.0.3 sorszámmal ellátva valamikor november közepén érkezik, és várhatóan az összes komolyabb technikai problémát orvosolni fogja, majd ha az alapok rendben vannak, akkor nekilátnak a franciák a megjelenés utáni tartalmak gyártásának.Az első a sorban a decemberi frissítés lesz, ami Project Titan címmel egy új raiddel bővíti az alapokat, de nem sokkal ezt követően érkezik egy Terminator live event is, miközben folyamatosan azon dolgozik majd a Ubisoft, hogy rendbe tegye a Ghost Recon Breakpoint belső ökonómiáját is - jelentsen ez bármit a gyakorlatban.