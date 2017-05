A Milestone egy újabb trailerrel gazdagította az MXGP3-at, aminek jóvoltából lehetőségünk nyílik alaposabban is megismerni, hogy milyen sokféleképpen tudjuk majd testre szabni a játékban motorunkat és motorosunkat.

Aki ismeri a sorozat korábbi epizódjait, vagy a Milestone többi játékát, annak bizonyára nem sok újdonságot takar az alábbi felvétel, de megtekintése így is erősen ajánlott, hiszenAz MXGP3 egyébiránt május 30-án robog majd be közénk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, a terepmotorozás kedvelőinek dedikálva. Előrendelnéd? A Play 24/7 kínálatából azonnal megteheted!

