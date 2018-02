Így sikerült a Payday 2 Nintendo Switch-es változata

A Starbreeze Studios kiküldte a sajtó munkatársainak a Payday 2 Nintendo Switch-es változatához kapcsolódó tesztpéldányokat, aminek köszönhetően kiderült, hogy a kérdéses port jobban is sikerülhetett volna.

A legtöbb magazin ugyanis nem volt teljes mértékben elragadtatva tőle, így még a tűzhöz közeli Nintendo Life is csak hetest adott rá, a Nintendo World Report pedig hat és fél pontot, ami elég érthetetlen annak fényében, hogyNem is húzzuk tovább a lényeget, inkább mutatjuk a listát, benne a Payday 2 Nintendo Switch-es változatának első pontszámaival.God is a Geek - 8Nintenderos (Spanish) - 7.5Multiplayer.it (Italian) - 7TheSixthAxis - 7App Trigger - 7Nintendo Life - 7CGM Online - 7Nintendo World Report - 6.5Wccftech - 6Press Start - 5COGconnected - 50/100Trusted Reviews - 2/5Switch Player - 2.5/5