Így reklámozzák majd a TV-ben a Shadow of the Tomb Raider-t

A Square Enix és az Eidos Montreal két újabb kedvcsinálóval jelentkeztek a Shadow of the Tomb Raider kapcsán, melyek közül mindkettő elképesztően látványos formában prezentálja számunkra Lara Croft aktuális kalandját.

Sorban az első kedvcsináló például rögtön egy televíziós reklám lett a sorban, mely egyfajta, de érdemes vetni egy pillantást a második mozgóképre is, mely egy szabvány trailer lett a sorban, ami a különféle fejtörőkre és kihívásokra koncentrál. Shadow of the Tomb Raider várhatóan szeptember 14-én jelenik majd meg a boltok polcain, méghozzá egy napon PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.