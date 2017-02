Így reklámozzák Japánban a Nintendo Switch-et

A várakozásoknak megfelelően Japánban is alaposan beindította a hype-vonatot a Nintendo csapata az új konzol kapcsán, sőt mi több, arrafelé talán még nagyobb hangsúlyt is fordít rá a cég, mint mifelénk.

Mi sem bizonyítja ezt jobban más, minthogy két televíziós reklám is felbukkant a világhálón a Nintendo Switch kapcsán - egyik inkább a Splatoon 2-ra, másik pedig a The Legend of Zelda: Breath of the Wild-ra koncentrál -, aminek köszönhetően megtudhatjuk, hogy miként is reklámozzák a keleti szigetországban a kérdéses masinát.Ha mindez nem lenne elég, a Nintendo, amelyen a konzolt csodálhatjuk meg a lehető legkülönfélébb perspektívákból, alaposan rácsodálkozva az összes alkatrészre, csatlakozóra és összetevőre is.

