A Nintendo semmit sem bíz a véletlenre a Switch-exkluzív videojátékok promotálása kapcsán, ennek megfelelően a minap egy friss televíziós reklámot mutattak be a konzolra hamarosan megjelenő Arms című alkotásról.

A felvétel mondhatni egy tipikus Nintendo reklám lett, ami esetünkben nem degradáló tényező, sokkal inkább pozitívum, hiszen az Arms is egy olyan alkotásnak ígérkezik, aminek részekéntkapták a központi szerepet.Pontosan ez látható az alábbi felvételen is, amely ha elnyerte a tetszésedet, akkor szerezz be június 16-ig egy Nintendo Switch-et - ha még nem lenne -, hiszen ebben az időpontban számíthatunk majd az Arms megjelenésére.

