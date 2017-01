A korábbi riogatásokkal ellentétben egy ideje tudjuk már, hogy a Nintendo Switch-re is lesznek dobozos játékok, méghozzá a legszebb cartridge-korszakot idéző kis kazettákon, illetve egészen pontosan memória kártyákon szállítva azokat.





Hogy mégis milyenek lesznek a boltok polcain a Nintendo Switch dobozkái és milyen felépítéssel rendelkeznek majd a dobozképek, azt azonban egészen mostanáig nem tudtuk meg, de, ami természetesen nem máshoz, mint a The Legend of Zelda: Breath of the Wild-hoz kapcsolódik.Ha tehát tudni szeretnéd, hogy miképpen festenek majd a Nintendo Switch játékai a boltokban, íme az első fecske mintának: