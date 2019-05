Így nézne ki Unreal Engine alatt a Star Wars: Rogue Squadron

Kimondani is szörnyű - mert olyan öregnek hisszük magunkat -, de már 21 éve annak, hogy megjelent PC-re és Nintendo 64-re a Star Wars: Rogue Squadron, mely 1998 magasságában az egyik legmenőbb videojáték volt a piacon.

Sajnos azonban amilyen zseniális élmény volt, olyan gyorsan el is felejtődött, holott igazán megérdemelne egy feldolgozást, aminek egyelőre se híre, se hamva, de néhány rajongó az elmúlt hetekben aktivizálta magát, munkájukat pedig a Thanaclara Youtube-csatornán mutatták be a világnak.Bár, azonban ennek ellenére is igyekeztek megmutatni, hogy milyen lenne Unreal Engine név alatt, mai grafikával a Star Wars: Rogue Squadron. Mutatjuk is rögtön:

Nézd nagyban ezt a videót!