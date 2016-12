Várható volt, hogy a VR headsetek térnyerésével egyre több olyan videojáték bukkan fel a piacon, amelyek határozott szexuális túlfűtöttséggel bírnak majd, így ezek közé sorolható az Illusion által készített VR Kanojo is, amely most egy friss trailerrel gazdagodott.

A Summer Lesson-klónként is emlegetett alkotás kapcsán így most szemügyre vehetjük, hogy, illetve miként csikizhetjük meg őket egy kis móka, illetve előjáték kedvéért.A videó természetesen nem tartalmaz meztelenséget vagy szexjeleneteket, de azért eléggé be tudja indítani a fantáziát. Érkezik február 28-án, kizárólag Oculus Rift-re és HTC Vive-ra.

