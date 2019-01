Így nézhet majd ki Jim Carrey a Sonic mozifilmben

Bár minket már most kiver a sikítófrász, ha a legújabb élőszereplős Sonic mozifilmre gondolunk, azért Jim Carrey és a többi színész miatt sokan izgatottan várják, hogy mi sülhet majd ki mindebből.

A várakozók közé tartozik többek között William Gray is, aki nemcsak egyszerű rajongó, hanem egy igazi Photoshop-mágus, lévén összerakott egy olyan képet, melyen Jim Carrey-t és az általa megformázott Dr. Eggman sajátosságait ötvözte annak érdekében, hogy megmutathassa, miként is néz majd ki a színész a mozivásznon.Hangsúlyozandó, hogy az alábbi fotó egyelőre, de őszintén szólva simán van olyan jó az egész, hogy akár egy valódi poszterként is megállja a helyét.