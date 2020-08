Így néz ki újgenerációs grafikával az Observer

A Bloober Team csapata úgy döntött, hogy díjnyertes cyberpunk kalandjátékukként elhíresült Observer című alkotásukat a jövőben újgenerációs konzolokra is elhozzák majd, amihez természetesen alaposan feltuningolták a játék megjelenését.

Ez lesz az Observer: System Redux , mely újgenerációs konzolokon kifejezetten látványos megoldásokat kínál majd, amiről az alábbi videón mindenki saját maga is megbizonyosodhat, hiszenBár jobban örültünk volna annak, ha egymás mellett is láthattuk volna a régi és az új verziót, de a trailer ezt leszámítva kifejezetten látványos pillanatokkal szolgál nekünk, illetve fel is hívja a figyelmet a lényegre. Megjelenés még az idén, ebben a formában kizárólag PS5-re és XSX-re.

