A Koei Tecmo két friss trailerrel lepett meg minket az Attack on Titan 2 -ről, amelyek közül az egyik a PS Vitás változatot, míg a másik a Nintendo Switch-es portot prezentálja.

Bár, azért érdekességképpen bemutatjuk nektek ezt a kedvcsinálót is, ám a játék végleges változatát - mind a játékmenet, mind a megjelenés terén - inkább a Switch-es verzió prezentálja.Az Attack on Titan 2 egyébiránt március 20-án jelenik majd meg Európában, méghozzá nemcsak Switch-re, hanem PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

