Ha minden a tervek szerint alakul, akkor holnap már a boltok polcain is megtalálható lesz a From Software legújabb alkotása, mely Sekiro: Shadows Die Twice címmel leginkább a Bloodborne kicsit közérthetőbb vonalát igyekszik továbbálmodni.

A japán történelemből merítő alkotás tesztverziói a közelgő premier miatt pedig már ott vannak a tesztereknél, ezáltal a PC Master Race latin-amerikai részlege nemcsak rávetette magát a játékra, de rögzített is belőle néhány igazán látványos felvételt.Ezek jóvoltából most 4K felbontásban nyílik lehetőségünk megtekinteni, hogy, ami mellett holnap PS4-re és Xbox One-ra is megjelenik az alkotás.

Nézd nagyban ezt a videót!