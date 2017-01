Így néz ki egy 1986-os The Legend of Zelda művészeti rajz 2017-ben

A legnagyobb The Legend of Zelda rajongók számára szeretett volna kedveskedni a Nintendo csapata azzal az újévi köszöntéssel, amelyet az amerikai részleg rakott ki hivatalos Twitter-oldalára egy mutatós kép társaságában.









A kép alapján sokan úgy vélték, hogy a The Legend of Zelda: Breath of the Wild legújabb koncepciós rajzáról van szó, ami ebben a formában igaz is, de azt csak a legősibb fanatikusok fedezték fel, hogy, eredetije pedig még 1986-ban, a sorozat első epizódjának megjelenése környékén készült.Hogy mennyit fejlődött azóta a franchise ábrázolásmódja, és úgy nagy általánosságban a művészeti rajzok minősége, azt most mind-mind szemügyre vehetjük az alábbi két képkocka jóvoltából. Időutazás indul!