Egy rendkívül rövidke, alig félperces kedvcsináló futott be közénk a Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Remastered-ről, melynek főszereplője egy olyan pálya lett, melyet biztosan nagyon jól ismernek azok, akik annak idején a flaszter helyett a szobában deszkáztak.

Bár eddig sem volt titok a visszatérése, most azonban végre a gyakorlatban is megcsodálhatjuk, hogy mennyit csinosodott az évek során a legendás Warehouse pálya, aminek részeként egy hatalmas raktárépületben kialakított helyszínen trükközhetünk nagyokat.A Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Remastered várhatóan szeptember 4-én jelenik majd meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra, de, melyben nagyon fontos szerepet kap majd az alábbiakban is látható Warehouse pálya.

