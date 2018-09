Így néz ki a Stormdivers, a Housemarque által fejlesztett battle royale

Valóban egy rendkívül izgalmas projekt munkálataiba kezdett a Housemarque csapata, akiknek egy életre elegük lett az árkád játékokból, így most valami sokkal aktuálisabb dolog megvalósításába kezdtek bele.

Ez lett a Stormdivers , melynek címét már korábban is hallhattuk a csapat részéről, azonban most érkezett egy olyan kedvcsináló, melyen a gyakorlatban egyaránt lehetőségünk nyílik szemügyre venni a játékot, mely egy vérbeli battle royale móka lesz.Bár az alig egyetlen perces felvétel a látványos pályán túl nem sok érdekességet oszt meg velünk, de azt azért igen, hogy a csaták igencsak pergősek és izgalmasak lesznek, méghozzáés így tovább. Nézzétek meg magatok, hátha nektek is megtetszik:

