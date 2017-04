Így néz ki a klasszikus Green Hill Zone a Sonic Forces keretein belül

A Sonic Team és a Sega egy újabb gameplay videót mutatott be a Sonic Forces -ről, amitől majdnem leesett az állunk, hiszen korábban azt hittük, hogy a legújabb Sonic-játék teljes egészében a 3D-s hátsó nézetes játékélményre koncentrál majd.

Amint azonban az alábbiakban kiderült, ilyesmiről szó sincs, hiszen lesz majd egy Classic Sonic-oldala is az alkotásnak, amit egyébként már hónap elején, a Nintendo Direct prezentáción is megmutattak egy röpke pillanatig, de most végreAki nem értené, hogy mi a manó ez az egész, azt emlékeztetnénk arra, hogy a Sonic Forces keretein belül három játszható karakter lesz, amelyekhez eltérő játékélmény társul majd. A Modern Sonic a korábban látott hátsó nézetes megoldást helyezi a középpontba, a Classic Sonic az alábbi felvételen látható oldalnézetes alternatívát erőlteti, míg a harmadik lehetőség egyelőre leleplezésre vár.

