Így néz ki a Doom Eternal első pályája PC-n a legjobb beállítások mellett

Sokan rácsodálkoztak korábban, hogy milyen bődületes gépigény kell a Doom Eternal -nak, azonban most eljött az igazság pillanata, amikor kiderül, hogy ez nem volt alaptalan kérés a készítők részéről, merthogy az alkotás bődületesen fest.

Legalábbis abban az esetben, ha minden beállítást a maximumra állítunk! Pontosan ezt cselekedte a PC Master Race Latinoamérica Youtube-csatorna is, akik a Doom Eternal teljes első pályáját végigjátszották nekünk az alábbi videón úgy, hogy közben minden beállítást a legjobb értékre állítottak.A végeredmény pedig magáért beszél, hiszenaz egész játék, de inkább nézzétek meg ti magatok az alábbiakban, miközben azt se felejtsétek el, hogy a Doom Eternal holnap érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, a Play 24/7 kínálatából pedig most még előrendelheted magadnak!

