A Koei Tecmo csapata egy friss trailert hozott nyilvánosságra legújabb alkotásukról, avagy a PS4-exkluzív Nioh -ról, amelynek az érdekessége az, hogy akár 4K felbontásban is megcsodálhatjuk elképesztő részletességét.

A videó egyébiránt messze nemcsak a látványra épít, hanem egy kicsit a sztorira is, hiszen, amely William, a főhős, és az ő nemezisének, Edward Kelley-nek az egyesülését prezentálja.Ha te is kíváncsi vagy minderre, csak kattints a lejátszás gombra, ha pedig tetszik a látvány, nem elfeledni, hogy február 8-án már Európában is megjelenik a Nioh

Nézd nagyban ezt a videót!