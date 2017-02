Így készültek a Gears of War 4 animációi

Habár a Gears of War 4 sokak számára már egy régi történet, elvégre a játék tavaly megjelent, ellenben ez nem indok arra, hogy a The Coalition csapata ne lehetne ott a hónap végi GDC expón.

Sőt mi több, olyannyira nem indok, hogy a stúdió el is látogat az eseményre, mégpedig azért, hogy Steven Dickson vezető technikai animátor közelebbről is beszámoljon arról, hogy milyen nagyszerű technológiát is alkottak meg a háttérben a játékhoz, ami élethű mozgást eredményezett.Merthogy a Gears of War 4 ezen a téren valóban kiválóan vizsgázott, és mivel a GDC expó pontosan erről szól, ezért február 27-én, a San Francisco-i Moscone Centerben a The Coalition brigádja is ott lesz, és az alábbi felvételen prezentált formában mutatják meg nekünk a játék animációinak sajátosságait.

