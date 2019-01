A tavalyi év legjobb videojátékos témájú karácsonyi kisfilmje minden túlzás nélkül az Overwatch nevéhez kötődött, a Cookiewatch című stop-motion stílusú alkotást ugyanis tátott szájjal bámultuk.

Nem véletlenül, hiszen Reaper és Tracer elképesztően látványos harcot mutatott be egymás ellen, miközben, majd természetesen a nagy szakállú, sőt egy harmadik meglepetéskarakter is megjelent a színen.Ha benned is kellemes emlékeket ébreszt a videó, akkor nézd meg most az alábbi felvételt, melyen a látványos képsorok elkészülése és háttérmunkája kapta a központi szerepet, méghozzá a fejlesztők tolmácsolásában.

Nézd nagyban ezt a videót!