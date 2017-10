A Moon Studios munkatársai bemutattak egy friss videót az Ori and the Will of the Wisps -ről, ami a maga 11 és fél percével nem kisebb célzattal készült, minthogy beavasson minket a játék készülésének hátterébe.

Az alábbiakban így fejlesztői környezetben nézhetjük meg, hogy miként készültek az egyes animációk, és milyen elképesztően alapos munkát végeztek ezen a téren a készítők, akik roppant hangulatos helyszíneket alkottak.Az Ori and the Will of the Wisps PC-re és Xbox One-ra érkezik, de pontos megjelenési dátumot egyelőre még nem kapott. Ennek ellenére azonban bátran ismerkedjetek vele:

