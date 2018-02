A Bluepoint Games munkatársai egy igazán látványos videóval leptek meg minket arról, hogy miként készült a Shadow of the Colossus felújított változata, mely a kinézet terén úgy fest, mintha eredetileg is PS4-re tervezték volna.

Amint azonban az alábbi felvételből is kiderül,, és Bob Wallace, a Bluepoint Games egyik első ember meg is mutatja nekünk azt, hogy miként ültették át a PS2-es verzió egyik kolosszusát az új változatba.Ha te is kíváncsi vagy a látványos pillanatokra, illetve arra, hogy mennyit változott a játék az eredetihez képest, csak vess egy pillantást az alábbi videóra. A Shadow of the Colossus PS4-es verziója február 6-án érkezik.

Nézd nagyban ezt a videót!