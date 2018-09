Így készült a Life is Strange 2

Egy közel 10 perces fejlesztői naplót kaptunk a Dontnod Entertainment csapatától, mely meglepően bensőséges pillanatokkal vezet be minket a Life is Strange 2 elkészülésének hátterébe, lévén a kérdéses kalandot rengeteg tervezgetés és ötletelés előzte meg.

Nem véletlenül, hiszen a játék teljesen új szereplőket és sztorit állít a középpontba, a fejlesztők pedig éppen arról beszélnek az alábbiakban, hogy miként jutottak el az új kalandig, illetve milyen hatások és inspirációk érték őket ahhoz, hogy egy újabb filozófiai mélységekig szántó sztorit alkothassanak.A készítők fecsegését pedig természetesen folyamatos látnivalók,, így olyan jeleneteket is elcsíphetünk, melyeket korábban még soha nem láttunk. A Life is Strange 2 megjelenését szeptember 27-én várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!